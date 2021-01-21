У Європарламенті закликали зупинити “Північний потік-2” через арешт Навального

Депутати звернулися до ЄС з вимогою додати причетних до арешту у санкційні списки ЄС.

Депутати Європарламенту закликали до повного перегляду відносин з Росією та згортання будівництва “Північного потоку-2” e зв’язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального.

З таким закликом звернулись депутати Европарламента під час дебатів за участю очільника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля, повідомляється на сайті Європарламенту.

Депутати закликали російську владу негайно звільнити Олексія Навального. Вони також звернулися до ЄС з вимогою додати причетних до арешту у санкційні списки ЄС.

Разом з тим, декілька депутатів закликали до більш активних зусиль Євросоюзу задля притягнення РФ до відповідальності за порушення прав людини й політизацію російської судової системи.

“Кілька депутатів закликали ЄС, а також деякі національні уряди та регіональні органи влади остаточно припинити роботи з добудови трубопроводу “Північний потік-2” - як засіб запровадження належних економічних санкцій проти російської влади”, - повідомляється на сайті Європарламенту за підсумками засідання.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2".

Згодом перша європейська компанія - концерн Bilfinger SE - вийшла з будівництва "Північного потоку-2".