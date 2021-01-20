Девід Норквіст тимчасово очолив Пентагон

Він керуватиме Пентагоном до тих пір, поки сенат не затвердить його наступника.

В адміністрації президента США Джо Байдена призначили Девіда Норквіста в.о. глави Пентагону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ.

Під час перебування при владі колишнього президента країни Дональда Трампа Норквіст був заступником міністра оборони. Тепер же він керуватиме Пентагоном до тих пір, поки сенат не затвердить його наступника.

Раніше Джо Байден висував на посаду міністра оборони генерала у відставці Ллойда Остіна, який керував Центральним командуванням збройних сил США в Іраці та Афганістані.