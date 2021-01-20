Байден – президент США. «Демократия возобладала»

Джозеф Байден, уже официально, стал 46-м президентом Соединённых Штатов Америки . Его путь к инаугурации был омрачён многими событиями: отказом конкурента, Дональда Трампа, признавать поражение, нападением сторонников 45-го предшественника на Капитолий, в конечном счёте коронавирусом, который напрочь изменил церемонию присяги. И всё же этот путь подошёл к концу; начат новый – как для нового президента, так и для самих США. Стартовала новая эпоха. И лидер этой эпохи – Джо Байден.

В начале церемонии, во время вступительных слов, сенатор от Демократической партии Эми Клобушар сказала: «Это день [день инаугурации Джо Байдена], когда наша демократия возрождается, смахивает с себя осевшую пыль и делает то, что всегда делала Америка – идет вперед». И это – главное, что должен сделать на своём посту 46-й президент США Джо Байден: возвратить в страну демократию, возобновить доверие к США во всём мире и повести Америку вперёд. И не только её, а и весь цивилизованный свет, который за предыдущие пять (а по факту лет так десять – двадцать) стал двигаться в ложном, угрожающим многим странам направлении.

Свою речь Байден начал именно с этого посыла: «Это – день Америки. Это – день демократии. Это – день истории и надежды на обновления, на прохождения через трудности. И у Америки всегда получалось с ними справляться».

Фото: EPA/UPG

Новый глава Белого дома, конечно же, напомнил о тех кровавых, трагических событиях, связанных с атакой сторонников Трампа на здание Конгресса США – Капитолий. «Сегодня мы празднуем день демократии: воля народа была услышана и к ней прислушались. Мы в очередной раз осознали, что демократия имеет огромную ценность. При этом она очень ранима и хрупка. И, моя друзья, демократия возобладала», – обозначил Байден.

Фото: EPA/UPG

Он призвал американский народ объединиться и забыть о вражде и противостоянии. По словам президента, ныне много предстоит сделать для восстановления и исцеления всей нации. При этом глава государства, конечно же, на первое место поставил борьбу с коронавирусом, который в США забрал свыше 400 тысяч жизней.

«Не так часто в нашей истории были столь же сложные периоды, как нынешний. Сильнейший за весь последний век вирус влетел в страну. За год он забрал жизней среди американских граждан больше, чем за весь период Второй мировой войны. Миллионы рабочих мест утеряны, сотни предприятий закрыты», - сказал новый глава Белого дома.

Фото: EPA/UPG

Он дал чётко понять, что готов решать проблемы, с которыми столкнулась демократия по всему миру. И эти вызовы связаны не только с усилением расовой несправедливости, экстремизма и праворадикальных движений, провозглашающих превосходство людей с белым цветом кожи, но и с климатическими изменениями, внутренним терроризмом.

Он призвал в этой борьбе объединиться всех, особенно американцев: «В этот январский день вся моя душе принадлежит этому моменту. Попыткам объединения Америки, нашего народа, нашей нации. И я прошу всех американцев присоединиться ко мне в выполнении этой задачи. Объединиться, чтобы бороться с главными противниками – экстремизмом, гневом, отвращением, беззаконием, безработицей, отсутствием надежды, болезнью. Вместе мы можем сделать великие вещи. Мы можем исправить ошибки… Мы можем победить смертоносный вирус, обеспечить расовую справедливость».

Фото: EPA/UPG

Байден призвал американцев перевернуть страницу и начать всё с самого начала, забыв о противоречиях. К тому же он явно обозначил: борьба власти со СМИ закончена. «Мы должны отвергнуть ту культуру, в которой производится манипуляция фактами, а иногда эти факты просто придумываются. Мы должны быть другими. Мы должны быть лучше». Он также дал понять, что подобного, как произошло во время нападения на Капитолий, более не повторится.

Изменился главный слоган у США. При Трампе он звучал так: «Мы должны сделать Америку великой снова». При Байдене же призыв был изменён: «Мы можем Америку снова сделать ведущей силой в борьбе за лучшее в мире». И это – важное изменение, которое должны правильно расшифровать союзники Соединённых Штатов, которые ныне показывают: они в игре.

Фото: EPA/UPG

Невзирая на огромное количество внутренних проблем, 46-й президент всё же чётко обозначил: эра изоляционизма и решение вопросов на базе исключительно национальных интересов завершена. «Всем, кто находится за пределами наших границ, я хочу сказать: Америка всегда подвергалась испытаниям. Мы всегда выходили их них ещё более сильными. Мы восстановим наши союзы для того, чтобы бороться не со вчерашними проблемами, а с теми, которые постигли нас сегодня и будут завтра. Мы будем вести за собой не применяя силу против других, а будем пользоваться силой нашего примера», – заявил новый глава Белого дома.

Фото: EPA/UPG

Что ж, это – важный сигнал для всего мира. И Украина должна его воспринять. Однако, что уже очевидно, «время испытаний для США настало». И Америке, её 46-му президенту будет непросто вновь доказать своим союзникам и противникам, что Соединённые Штаты – несомненный глобальный лидер, который способен вести за собой и защищать слабых.

