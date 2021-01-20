Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
ГоловнаПолітика

Зеленський подивився інаугурацію Байдена і запросив його в Київ

Президент України впевнений, що відносини із США покращаться.

Зеленський подивився інаугурацію Байдена і запросив його в Київ
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський спостерігав за інавгурацією 46-го президента США Джозефа Байдена.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зеленський опублікував фото, на якому він разом з тимчасової повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Буду радий запросити Джо Байдена в добре знайомий йому Київ. Я впевнений, що відносини між нашими країнами покращаться", - написав президент України.

Враховуючи те, що в США досі триває складна пандемічна ситуація, пов’язана з COVID-19, усі країни на інавгурації представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні. Україну представляв посол Володимир Єльченко

Нагадаємо, 7 листопада Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США. Він наголосив, що Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. А дружба між країнами стає тільки міцнішою. Зеленський також вважає, що Байден як президент США може значно посилити "нормандський процес".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також