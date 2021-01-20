Зеленський подивився інаугурацію Байдена і запросив його в Київ

Президент України Володимир Зеленський спостерігав за інавгурацією 46-го президента США Джозефа Байдена.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зеленський опублікував фото, на якому він разом з тимчасової повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Буду радий запросити Джо Байдена в добре знайомий йому Київ. Я впевнений, що відносини між нашими країнами покращаться", - написав президент України.

Враховуючи те, що в США досі триває складна пандемічна ситуація, пов’язана з COVID-19, усі країни на інавгурації представлені на рівні послів, які вже перебувають у Вашингтоні. Україну представляв посол Володимир Єльченко

Нагадаємо, 7 листопада Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США. Він наголосив, що Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. А дружба між країнами стає тільки міцнішою. Зеленський також вважає, що Байден як президент США може значно посилити "нормандський процес".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав Байдена "першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна".