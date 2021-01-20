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Локдаун у Німеччині продовжили до середини лютого, деякі обмеження посилять

Використовувати маски з тканини та прикривати рота й носа предметами одягу заборонять.

Локдаун у Німеччині продовжили до середини лютого, деякі обмеження посилять
Фото: EPA/UPG

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель у вівторок, 19 січня, під час екстреної наради домовилися щодо продовження локдауну в країні до 14 лютого. Залишатимуться закритими майже всі школи та дитячі садки. При цьому деякі обмеження посилять, передає DW.

Серед нових карантинних заходів - запровадження обов'язкового носіння медичних масок у магазинах і транспорті. При цьому дозволені будуть як найбільш поширені одноразові медичні маски, так і респіратори класів FFP2 чи KN95/N95. Натомість заборонять використовувати маски з тканини та прикривати рота й носа предметами одягу.

Необхідність продовження та посилення обмежень пов'язана з поширенням мутованого варіанту коронавірусу, який спершу виявили у Великобританії. За словами канцлерки, останніми днями число нових випадків зараження коронавірусом знижується, що свідчить про дієвість запроваджених обмежень.

Роботодавців зобов'яжуть до 15 березня цього року уможливити співробітникам роботу з дому, якщо вид діяльності це дозволяє. Посилять вимоги щодо якості захисних масок під час богослужінь, у закладах з догляду за людьми похилого віку співробітники повинні використовувати маски класу FFP2.

З середини грудня в Німеччині не працюють роздрібні магазини, розважальні заклади та підприємства сфери послуг, ресторани і кафе ще з початку листопада продають їжу лише на виніс. Школи і дитячі садочки за деякими винятками також закриті.

З 10 січня у Німеччині ще більше обмежили контакти: дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо. В тих регіонах, де спостерігається понад 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж семи днів, людям заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин.

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