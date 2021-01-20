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Мільярдер Джек Ма показався на публіці вперше від жовтня

Він виступив по відеозв'язку на благодійному заході на підтримку сільських вчителів Китаю.

Мільярдер Джек Ма показався на публіці вперше від жовтня
Фото: gbafrique.com

Найбагатша людина Китаю, засновник інтернет-ритейлера Alibaba Джек Ма показався на публіці вперше з осені. Останній раз перед цим його бачили на конференції у Шанхаї, де Ма критикував китайську владу.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на китайські ЗМІ, Джек Ма виступив по відеозв'язку на благодійному заході на підтримку сільських вчителів Китаю, яку він проводить щороку.

В оприлюдненому відео мільярдер закликав підтримувати китайських учителів і систему освіти.

"Я і мої колеги вчилися і думали, і стали рішучішими в бажанні присвятити себе розвитку освіти і суспільного добробуту", - зазначив Ма.

Bloomberg пише, що відео з участю Ма було показано в прямому ефірі. Справжність відео агентству підтвердила Ant Group.

Після появи відеоролика акції Alibaba, що торгуються на Гонконзькій біржі, зросли на 6,3%, зазначає Financial Times.

Останній раз на публіці Джек Ма з'являвся 24 жовтня. Того дня мільярдер розкритикував владу і найбільших гравців ринку за "менталітет ломбарду" і протидію інноваціям. Критика влади спровокувала проблеми у фінансовій компанії мільярдера Ant Group і самій Alibaba.

Ant Group, дочірня компанія Alibaba, готувалася до розміщення на біржі, яке могло стати найбільшим в історії - вона хотіла залучити 37 млрд доларів США. 2 листопада Шанхайська і Гонконзька біржі зупинили IPO після зустрічі Джека Ма з китайськими регуляторами.

24 грудня влада Китаю оголосила про початок антимонопольного розслідування щодо Alibaba. 28 грудня Народний банк Китаю закликав Ant Group зосередитися тільки на розвитку платіжного сервісу і натякнув на необхідність реорганізації бізнесу.

Після зриву IPO Джек Ма пропав з поля зору публіки. У листопаді бізнесмен навіть не з'явився в фіналі створеного ним підприємницького конкурсу Africa's Business Heroes, де він повинен був бути суддею. Подібні зникнення нетипові для мільярдера, який відомий своїми яскравими виступами, в тому числі музичними номерами на заходах Alibaba, писала FT.

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