Мільярдер Джек Ма показався на публіці вперше від жовтня

Він виступив по відеозв'язку на благодійному заході на підтримку сільських вчителів Китаю.

Найбагатша людина Китаю, засновник інтернет-ритейлера Alibaba Джек Ма показався на публіці вперше з осені. Останній раз перед цим його бачили на конференції у Шанхаї, де Ма критикував китайську владу.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на китайські ЗМІ, Джек Ма виступив по відеозв'язку на благодійному заході на підтримку сільських вчителів Китаю, яку він проводить щороку.

В оприлюдненому відео мільярдер закликав підтримувати китайських учителів і систему освіти.

"Я і мої колеги вчилися і думали, і стали рішучішими в бажанні присвятити себе розвитку освіти і суспільного добробуту", - зазначив Ма.

Bloomberg пише, що відео з участю Ма було показано в прямому ефірі. Справжність відео агентству підтвердила Ant Group.

Після появи відеоролика акції Alibaba, що торгуються на Гонконзькій біржі, зросли на 6,3%, зазначає Financial Times.

Останній раз на публіці Джек Ма з'являвся 24 жовтня. Того дня мільярдер розкритикував владу і найбільших гравців ринку за "менталітет ломбарду" і протидію інноваціям. Критика влади спровокувала проблеми у фінансовій компанії мільярдера Ant Group і самій Alibaba.

Ant Group, дочірня компанія Alibaba, готувалася до розміщення на біржі, яке могло стати найбільшим в історії - вона хотіла залучити 37 млрд доларів США. 2 листопада Шанхайська і Гонконзька біржі зупинили IPO після зустрічі Джека Ма з китайськими регуляторами.

24 грудня влада Китаю оголосила про початок антимонопольного розслідування щодо Alibaba. 28 грудня Народний банк Китаю закликав Ant Group зосередитися тільки на розвитку платіжного сервісу і натякнув на необхідність реорганізації бізнесу.

Після зриву IPO Джек Ма пропав з поля зору публіки. У листопаді бізнесмен навіть не з'явився в фіналі створеного ним підприємницького конкурсу Africa's Business Heroes, де він повинен був бути суддею. Подібні зникнення нетипові для мільярдера, який відомий своїми яскравими виступами, в тому числі музичними номерами на заходах Alibaba, писала FT.