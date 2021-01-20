Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Арест Навального и трансфер России. Украинский взгляд
Голову КСУ Тупицького не пустили до приміщення суду та робочого кабінету (оновлено)
Голову КСУ Тупицького не пустили до приміщення суду та робочого кабінету (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Офіс генпрокурора відкрив дві справи проти Дубінського (оновлено)
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
Колишній помічник нардепа обіцяв за $200 тис. працевлаштувати в Офісі президента (оновлено)
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Шоу не повинно тривати: зміни в Таллінні
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
Навальний випустив розслідування про чорноморський "палац Путіна"
У Німеччині слідом за Австрією можуть зобов'язати людей носити респіратори замість масок
У Німеччині слідом за Австрією можуть зобов'язати людей носити респіратори замість масок
ГоловнаСвіт

Кандидат на посаду держсекретаря США підтримав надання Україні летальної зброї

"Я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні".

Кандидат на посаду держсекретаря США підтримав надання Україні летальної зброї
Ентоні Блінкен
Фото: wikipedia.org

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив твердий намір адміністрації Байдена забезпечити надання Україні летальної зброї.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті США, передає "Укрінформ".

“Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї”, - сказав Блінкен у відповідь на запитання сенатора-республіканця Рона Джонсона.

Блінкен нагадав, що уряд Обами так і не реалізував цієї ініціативи - на відміну від адміністрації Трампа.

На уточнююче питання щодо позиції самого Блінкена стосовно надання Україні летальної зброї, кандидат на посаду держсекретаря відповів: “Я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні”.

Нагадаємо, у жовтні Джо Байден обіцяв домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також