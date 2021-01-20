Кандидат на посаду держсекретаря США підтримав надання Україні летальної зброї

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив твердий намір адміністрації Байдена забезпечити надання Україні летальної зброї.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті США, передає "Укрінформ".

“Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї”, - сказав Блінкен у відповідь на запитання сенатора-республіканця Рона Джонсона.

Блінкен нагадав, що уряд Обами так і не реалізував цієї ініціативи - на відміну від адміністрації Трампа.

На уточнююче питання щодо позиції самого Блінкена стосовно надання Україні летальної зброї, кандидат на посаду держсекретаря відповів: “Я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні”.

Нагадаємо, у жовтні Джо Байден обіцяв домагатися припинення війни на Донбасі та допомогти боротись з корупцією в Україні, якщо виграє президентські вибори.