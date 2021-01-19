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В Ізраїлі вакцинували проти ковіду 2,2 мільйона громадян

За минулу добу було зроблено 186 тис. щеплень.

В Ізраїлі вакцинували проти ковіду 2,2 мільйона громадян
Фото: EPA/UPG

Станом на сьогодні, 19 січня, в Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу 2,2 мільйона громадян.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

"Учора було зроблено 186 тис. щеплень - новий рекорд! 2,2 мільйона ізраїльтян уже щеплені. Рухаємося вперед, відкриваємо нашу економіку і повертаємося до життя!" - написав він у фейсбуці.

Населення Ізраїлю, за даними 2018 року, складає близько 9 млн людей. 

Нетаньягу першим у країні щепився від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі у грудні. Наступного дня президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувався в медичному центрі "Адаса Ейн-Керем" у Єрусалимі.

Нагадаємо, наразі Ізраїль вивчає можливість вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років, якщо дослідження доведуть, що це безпечно.

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