У Німеччині слідом за Австрією можуть зобов'язати людей носити респіратори замість масок

Носити таку маску стане обов'язковим в багатьох громадських місцях, зокрема, в транспорті і в магазинах.

Влада Німеччини розглядає можливість зобов'язати жителів всієї країни замість масок носити респіратори з високим ступенем захисту класу FFP2 в громадських місцях.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” с посиланням на німецькі ЗМІ.

У Баварії цей захід вже набрав чинності, рішення уxвалено на рівні влади федеральної землі, які в Німеччині можуть самостійно робити подібні дії.

До 24 січня за дотриманням цієї вимоги не стежитимуть, однак надалі носити таку маску стане обов'язковим в багатьох громадських місцях, зокрема, в транспорті і в магазинах.

Тепер, за повідомленнями ЗМІ, цей захід можуть поширити на інші німецькі федеральні землі.

Нагадаємо, вчора через нові штами коронавірусу та високий рівень захворюваності на COVID-19 влада Австрії продовжила дію локдауну, який мав закінчитися 24 січня, ще на тиждень - до 7 лютого. Людям і далі заборонено виходити з дому без поважних причин, їх закликають працювати вдома. Крім того, з 25 січня у магазинах та громадському транспорті Австрії зобов'яжуть носити респіратори, а не маски.