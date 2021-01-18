МЗС працює над притягненням "Яндексу" до відповідальності за роботу в окупованому Криму

Діяльність компанії поки не підпадає під дію санкцій Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ працює над можливістю притягнути компанію "Яндекс" до відповідальності за роботу в окупованому Криму.

Про це йдеться у відповіді українського відомства на запит "Радіо Свобода".

"Попри той факт, що діяльність компанії «Яндекс» на території тимчасово окупованого Росією Криму поки не підпадає під дію санкцій Євросоюзу щодо Криму, ми продовжуємо у співпраці з європейськими партнерами шукати можливості для залучення компанії до відповідальності за таку діяльність", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що регулярно обговорюють з державами-членами Європейського Союзу всі випадки порушення діючих санкцій.

"Європейська Комісія, як гарант дотримання законодавства ЄС, частиною якого є і рішення Ради ЄС про застосування санкцій, ретельно перевіряє кожен випадок можливого їх порушення", – зазначили у відомстві.

Крім того, в МЗС зазначили, що що діяльність компанії "Яндекс" на території України заборонена відповідно до Закону "Про санкції" від 14 серпня 2014 року № 1644-VII. А кваліфікація дій "Яндексу", а також визначення наявності в них ознак порушення законодавства України "належить до компетенції відповідних правоохоронних органів України". Наразі здійснюється відповідний правовий аналіз.

Російська компанія "Яндекс" набирає співробітників в окупованому Криму. Оголошення про це опубліковано на офіційному сайті компанії. Раніше про те, що в Севастополі можна замовити карту Mastercard World від "Яндекс.Гроші", повідомляло видання BBC.

Нагадаємо, Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Відтоді їх постійно продовжували. Востаннє таке подовження Рада Європейського союзу ухвалила влітку 2020 року.

У 2017 році компанія "Яндекс" повідомила, що закриває усі офіси в Україні. У травні цього ж року Служба безпеки України провела обшуки в київському та одеському офісах компанії "Яндекс.Україна". СБУ підозрює менеджмент у передачі російським спецслужбам персональних даних громадян України.