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У Південній Кореї сподіваються досягнути колективного імунітету до COVID-19 до листопада

Перший етап вакцинації триватиме з лютого до вересня.

У Південній Кореї сподіваються досягнути колективного імунітету до COVID-19 до листопада
Фото: EPA/UPG

Південна Корея зможе домогтися формування колективного імунітету до COVID-19 до листопада.

Про це заявив Президент Південної Кореї Мун Чже Ін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Південна Корея безумовно не відставатиме (в досягненні колективного імунітету), а, ймовірно, зможе досягти його набагато швидше порівняно з іншими країнами", - сказав Мун Чже Ін під час прес-конференції.

Він зазначив, що з лютого до вересня планується завершити першу фазу вакцинації.

"Я думаю, що до того часу ми зможемо досягти загального рівня колективного імунітету", - сказав Мун Чже Ін.

"Коли почнеться друга фаза вакцинації і в четвертому кварталі завершиться вакцинування всіх, хто випав з першої фази, найпізніше в листопаді, буде досягнуто повного колективного імунітету", - заявив глава країни.

Раніше в понеділок прем'єр-міністр Чон Се Гюн на засіданні уряду повідомив, що перший вітчизняний препарат для лікування коронавірусу COVID-19 від компанії Celltrion Inc. використовуватиметься з початку лютого.

Минулого тижня компанія Celltrion оголосила, що провела дослідження на 327 пацієнтах з COVID-19 для оцінки ефективності та безпеки препарату CT-P59, також відомого як Regdanvimab. Згідно з ним, ліки дозволили знизити частоту розвитку важких випадків захворювання, що вимагають госпіталізації, на 54%.

Пік зараження COVID-19 у Південній Кореї був зареєстрований 25 грудня, тоді кількість нових випадків досягла 1240 за добу. Відтоді спостерігаються ознаки уповільнення поширення захворювання.

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