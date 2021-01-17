У Великій Британії планують до вересня вакцинувати від коронавірусу всіх дорослих

В Об'єднаному королівстві вже 3,5 млн людей отримали першу дозу вакцини.

Влада Великої Британії планує до вересня принаймні один раз провакцинувати проти коронавірусу все доросле населення.

Про це заявив міністр закордонних справ Об'єднаного Королівства Домінік Рааб, повідомляє Sky News.

"Наша мета - до вересня запропонувати всьому дорослому населенню першу дозу, якщо ми зможемо зробити це швидше - це чудово, але це дорожня карта", - сказав Рааб.

Міністр сподівається, що деякі карантинні обмеження можуть бути поступово зняті до березня, щоб країна могла повернутися до нормального життя.

Однак, за його словами, це можуть поставити під загрозу нові штами коронавірусу та зайвий тиск на органи охорони здоров'я.

За даними Sky News, у Британії вже 3,5 млн людей отримали першу дозу вакцини. Це означає, що приблизно 324 000 доз вводять пацієнтам протягом 24 годин.

Нагадаємо, станом на 17 січня кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 95 086 112. Від ковіду померло 2 033 315 осіб.

8 грудня 2020-го у Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першою пацієнткою у світі, яка отримала вакцину Pfizer BioNTech від COVID-19 після офіційного початку програми вакцинації в країні.