Міністр закордонних справ Німеччини пропонує надати вакцинованим привілеї

Вони повинні отримати можливість повернутися до суспільного життя, вважає Гайко Маас.

Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив за привілеї для громадян, які вакцинувалися проти коронавірусу.

Про це пише rbc.ua з посиланням на німецьке ЗМІ.

На його думку, вони повинні отримати можливість повернутися до суспільного життя.

"Я вважаю, що люди зі щепленням повинні мати можливість знову користуватися своїми основними правами... якщо в ресторанах або кіно будуть тільки вакциновані громадяни, то одне одному вони не зашкодять", – зазначив міністр.

Зазначимо, у Німеччині щеплення зробили понад мільйону людей, що становить лише трохи більше 1% від загальної чисельності населення.

Насамперед вакцину отримали мешканці будинків для літніх людей і працівники сфери охорони здоров’я.

Додамо, Німеччина перебуває на 10 місці у світовому рейтингу за кількістю хворих на ковід. Станом на 17 січня у країні на коронавірус захворіло 2 038 645 осіб, а померла 47 121 особа.

Нагадаємо, глава МОЗ Німеччини заявив, що до кінця літа всі жителі країни отримають вакцину від коронавірусу.

Вже до кінця лютого вакцинують всіх мешканців будинків для літніх людей.