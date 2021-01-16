Степанов відзвітував перед "слугами народу" про ситуацію з вакцинами проти ковіду (оновлено)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів онлайн-зустріч із депутатами "Слуги народу".

Про це повідомила ексголова української делегації у ПАРЄ, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Міністр здебільшого виправдовувався через погану підготовку України до вакцинування, дорогу вакцину, бажання міністерства працювати через фірми-прокладки часів Раїси Богатирьової, незрозумілий локдаун, коли чи не в останній день перед його запровадженням з’являється роз’яснення про заборону торгівлі презервативами та батарейками в умовах, коли дозволено працювати Буковелю та ковзанкам, тощо", - написала вона у фейсбуці.

За словами Степанова, вакцинація проти ковіду в Україні розпочнеться у лютому цього року, а застосовуватимуться лише вакцини, які дозволені в країнах із жорсткою регуляторною політикою - США, ЄС, Швейцарія тощо.

Також міністр заявив, що закупівля вацин через компанію-посередника CrownAgency - вимушений крок, оскільки в іншому випадку її доведеться чекати до кінця року. Степанов також заперечив, що компанії доведеться сплатити 5% комісійних. За його словами, витрати понад номінальну вартість складуть близько 1%, і це будуть - логістичні витрати.

Оновлено. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла РБК-Україна, що на старті планують вакцинувати 367 тисяч осіб.

За словами Степанова, щеплення робитимуть препаратами китайського розробника Sinovac і Pfizer. Китайці повинні поставити 700 тисяч доз, а американський розробник - 210 тис. в рамках механізму COVAX.

На першому етапі будуть щеплені медики, які безпосередньо лікують пацієнтів з COVID-19, військові в зоні ООС, а також пацієнти та соціальні працівники у геріатричних пансіонатах. Другий етап вакцинації, ймовірно, розпочнеться в кінці березня – це 2,5 млн осіб. Туди входять люди похилого віку, з супутніми захворюваннями та інші медпрацівники.

Нагадаємо, Україна отримає вакцину виробництва китайської компанії Sinovac Biotech упродовж 30 днів після реєстрації. Компанія має 7 січня оприлюднити результати клінічних досліджень у Бразилії. Передбачено, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%.

Степанов повідомив, що переговори з виробником тривали з вересня 2020 року. Договір підписало українське фармпідприємство "Лекхім".

13 січня Кабмін змінив оператора із закупівлі вакцин від COVID-19 на Crown Agents.