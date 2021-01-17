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За минулу добу у Києві виявили 793 хворих на коронавірус

15 мешканців столиці померли.

За минулу добу у Києві виявили 793 хворих на коронавірус, 15 людей померли.

Про це повідомили у Київраді.

Найбільше випадків захворювання в Дарницькому районі – 182, у Дніпровському – 145 та в Деснянському районі – 140 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів.

Одужали за добу 578 людей.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 122 696. Коронавірус подолали 47 862 мешканці столиці. За період пандемії вірус забрав життя 2 190 киян.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня в Україні виявили 5 990 нових випадків коронавірусу, одужало 8 777 осіб. Зафіксовано 116 летальних випадків.

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