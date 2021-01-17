За минулу добу в Україні виявили 5 990 нових випадків коронавірусу, одужало 8 777 осіб

За минулу добу, 16 січня в Україні зафіксовано 5 990 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
За минулу добу госпіталізована 2 131 особа, летальних випадків – 116, одужало 8 777 осіб і здійснено 27 975 тестувань: методом ПЛР – 19 548 і методом ІФА – 8 427.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 160 682 особи, одужало – 865 960 осіб, летальних випадків – 20 802 і проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 793 випадки;
- Вінницька область – 176 випадків;
- Волинська область – 178 випадків;
- Дніпропетровська область – 309 випадків;
- Донецька область – 234 випадки;
- Житомирська область – 155 випадків;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Запорізька область – 332 випадки;
- Івано-Франківська область – 153 випадки;
- Київська область – 362 випадки;
- Кіровоградська область – 35 випадків;
- Луганська область – 101 випадок;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 328 випадків;
- Одеська область – 330 випадків;
- Полтавська область – 299 випадків;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 224 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 315 випадків;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 168 випадків;
- Черкаська область – 307 випадків;
- Чернівецька область – 195 випадків;
- Чернігівська область – 198 випадків.
Нагадаємо, 15 січня в Україні за добу виявили 7 729 випадків ковіду, 9 792 людей одужали. До лікарень потрапили 2 083 пацієнти з COVID-19, 144 людини померли.