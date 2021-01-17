Туриста зі Львова, який заблукав у горах, відшукали у Румунії
Туриста зі Львова, який заблукав у горах, відшукали у Румунії
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
США передали Україні нову партію військової допомоги
США передали Україні нову партію військової допомоги
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу
​Мільярдер Бенджамін Ротшильд помер від серцевого нападу
​Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях
​Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях
Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ
Зеленський змінив ректора Нацакадемії СБУ
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За минулу добу в Україні виявили 5 990 нових випадків коронавірусу, одужало 8 777 осіб

Летальних випадків – 116.

За минулу добу, 16 січня в Україні зафіксовано 5 990 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

За минулу добу госпіталізована 2 131 особа, летальних випадків – 116, одужало 8 777 осіб і здійснено 27 975 тестувань: методом ПЛР – 19 548 і методом ІФА – 8 427.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 160 682 особи, одужало – 865 960 осіб, летальних випадків – 20 802 і проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 793 випадки;
  • Вінницька область – 176 випадків;
  • Волинська область – 178 випадків;
  • Дніпропетровська область – 309 випадків;
  • Донецька область – 234 випадки;
  • Житомирська область – 155 випадків;
  • Закарпатська область – 141 випадок;
  • Запорізька область – 332 випадки;
  • Івано-Франківська область – 153 випадки;
  • Київська область – 362 випадки;
  • Кіровоградська область – 35 випадків;
  • Луганська область – 101 випадок;
  • Львівська область – 315 випадків;
  • Миколаївська область – 328 випадків;
  • Одеська область – 330 випадків;
  • Полтавська область – 299 випадків;
  • Рівненська область – 145 випадків;
  • Сумська область – 224 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 315 випадків;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 168 випадків;
  • Черкаська область – 307 випадків;
  • Чернівецька область – 195 випадків;
  • Чернігівська область – 198 випадків.

Нагадаємо, 15 січня в Україні за добу виявили 7 729 випадків ковіду, 9 792 людей одужали. До лікарень потрапили 2 083 пацієнти з COVID-19, 144 людини померли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також