Кабмін не буде продовжувати локдаун після 24 січня, - Шмигаль

"З 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до запровадження цих правил".

Кабінет Міністрів не буде продовжувати локдаун після 24 січня.

Про це повідомив в інтерв’ю "Україна-24" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цей карантин, який сьогодні триває в Україні, завершиться 24 числа. З 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до запровадження цих правил", - пояснив він.

Шмигаль також повідомив, що зростання захворюваності, яке фіксується останніми днями, скоріше за все, продовжиться.

"Але медична система готова. На сьогодні більш ніж 53 тисячі ліжок у лікарнях забезпечені киснем. Загальна кількість - 63 тисячі ліжок, відведених під ковідних хворих. Зайнято на сьогоднішній ранок 21 тисячу ліжок", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив за продовження локдауну в Україні після 24 січня.

Потім він уточнив, що виступає за адаптивний карантин з 25 січня.

В Україні з півночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття всіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, який ввели на початку пандемії в березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом. Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.