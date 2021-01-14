До Державного експертного центру МОЗ України подавали документи на реєстрацію російського Sputnik V

До Державного експертного центру МОЗ України, що займається реєстрацією лікарських засобів, подавали документи щодо російського препарату Sputnik V, який РФ позиціонує як вакцину від коронавірусу.

ДЕЦ зобов'язаний приймати усі документи щодо реєстрації. Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Повний текст читайте найближчим часом.

"Ми зобов’язані приймати документи, реєструвати їх і давати офіційну відповідь", - зазначив він.

Ляшко підкреслив, що препарат не має третьої стадії клінічних випробувань, яка найважливіша для визнання вакцини ефективною та безпечною. Про те, хто подавав документи на реєстрацію Sputnik V, йому невідомо.

Нагадаємо, на початку грудня російським Фондом прямих інвестицій було оприлюднено заяву про можливість технологічного трансферу та запуску в Україні Sputnik V.

У заяві Фонду прямих інвестицій йшлося, що його генеральний директор та директор Національного дослідного центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії разом з головою політради партії ОПЗЖ, кумом президента РФ Віктором Медведчуком обговорювали запуск виробництва препарату на території України.

При цьому заявлялося, що РФ готова виробляти в Україні "вакцину" та подати документи для її реєстрації. Зазначалося, що "випуск готової форми вакцин на території України налагодила фармацевтична компанія "Біолік", проте не вказувалося, що мова йде саме про "Супутник", а не про інші вакцини.

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі LB.ua повідомив, що МОЗ нічого не відомо про можливість випуску "російської вакцини від коронавірусу Sputnik V "на території України.

При цьому сама компанія "Біолік" спростувала інформацію про освоєння нею технології виробництва російської вакцини від коронавірусу Sputnik V на території України.

Після цього у січні з'явилася інформація, що харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я України та Державного експертного центру МОЗ із заявою про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутнік V". Документ про заявку реєстрацію російської вакцини в Україні був опублікований на сайті партії "Опозиційна платформа - За життя".

Але 4 січня в Державному експертному центрі відповіли, що станом на той день Харківська фармакологічна компанія "Біолік" не подавала заявок на реєстрацію російського препарату Sputnik V як вакцини від коронавірусу.

До того Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує.

28 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що влада України веде переговори з усіма виробниками вакцин від коронавірусу COVID-19, крім Російської Федерації.