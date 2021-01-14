У Києві виявили майже 800 нових хворих на ковід, майже 700 людей одужали

Від ускладнень недуги померли ще 13 осіб.

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 794 нових випадків коронавірусної хвороби, одужало 699 людей, 13 осіб померли від ускладнень ковіду.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому (136), Дніпровському (126) та Солом’янському (116) районах.

Серед захворілих 453 жінки віком від 19 до 85 років, 325 чоловіків віком від 18 до 85 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 6 хлопчиків від 3 до 15 років.

Захворіли зокрема 24 медики. До лікарень госпіталізовано 49 пацієнтів.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 120 186 випадків COVID-19. Подолали коронавірус 45 527 жителі столиці, від ускладнень хвороби померли 2 141 киян.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили майже 8 тис. захворілих на ковід, що є найвищим показником за 7 днів, понад 10 тис. пацієнтів одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві, Донецькій, Запорізькій, Львівській та Миколаївській областях.