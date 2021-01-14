Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Захист неба України. Можливості на сьогодні та завтра
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Степанов прокоментував ефективність вакцини Sinovac
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
Палата представників США оголосила імпічмент Трампу
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві виявили майже 800 нових хворих на ковід, майже 700 людей одужали

Від ускладнень недуги померли ще 13 осіб.

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 794 нових випадків коронавірусної хвороби, одужало 699 людей, 13 осіб померли від ускладнень ковіду.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому (136), Дніпровському (126) та Солом’янському (116) районах.

Серед захворілих 453 жінки віком від 19 до 85 років, 325 чоловіків віком від 18 до 85 років, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 6 хлопчиків від 3 до 15 років.

Захворіли зокрема 24 медики. До лікарень госпіталізовано 49 пацієнтів.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 120 186 випадків COVID-19. Подолали коронавірус 45 527 жителі столиці, від ускладнень хвороби померли 2 141 киян.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили майже 8 тис. захворілих на ковід, що є найвищим показником за 7 днів, понад 10 тис. пацієнтів одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві, Донецькій, Запорізькій, Львівській та Миколаївській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також