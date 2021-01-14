В Україні зафіксували майже 8 000 нових захворілих на ковід – це найвищий тижневий показник

За минулу добу в Україні провели 33 349 тестування методом ПЛР і виявили 7 925 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 233 дитини та 345 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас від коронавірусу одужала 10 192 особи. Від ускладнень хвороби померло 162 людини. До лікарень потрапили 2 229 пацієнтів з ковідом.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 138 764 особи, одужало - 837 063 пацієнти.

Кількість пов’язаних з COVID-19 летальних випадків зросла до 20 376-ти.

Показник від 13 січня є найвищим за тиждень – минулого разу понад 7000 нових захворілих фіксували 7 січня (8 997).

Нагадаємо, протягом 12 січня в Україні зафіксували 6 409 нових випадків ковіду, 14 503 людини одужали, 195 - померли.

Як повідомляли, учора Індонезія і Туреччина схвалили екстрене застосування китайської вакцини, яку закупила Україна.