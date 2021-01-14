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МОЗ зятягнуло укладання угоди про поставку кандидата у вакцини, розробленої американською компанією Novavax

Вартість препарату складає 3 долари проти 18 доларів за вакцину Sinovac. 

МОЗ зятягнуло укладання угоди про поставку кандидата у вакцини, розробленої американською компанією Novavax
Фото: УП

Україна вела перемовини з найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India щодо закупівлі кандидату в вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Цей кандидат у вакцини виробляється в Індії, але був розроблений американською компанією Novavax та зараз перебуває на третій фазі клінічних випробувань у США, Великобританії та Мексиці.

Serum Institute of India 15 грудня надав Україні комерційну пропозицію щодо цієї вакцини-кандидата. Про це повідомила нардепка від "Голосу" Олександра Устінова, посилаючись на відповідь від ДП "Медичні закупівлі" на її запит

5 січня голова "Медзакупівель" Арсен Жумаділов заявляв, що МОЗ затягує погодження замовлення ще однієї вакцини від COVID-19, але не розкрив її назву. Жумаділов сказав, що виробник вакцини має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною, якщо найближчим часом рішення про замовлення не буде прийняте. 

У відповіді ДП на депутатський запит йдеться, що Україна отримала дві комерційні пропозиції від виробників вакцин. Друга стосується китайської Sinovac, про купівлю якої Україна домовилася

Устінова стверджує, що ціна вакцини NVX-CoV2373 складає 3 долари за дозу (приблизно 84 гривні). Натомість китайська вакцина Sinovac, яку має отримати Україна, коштуватиме 18 доларів (приблизно 504). 

Доклінічні випробування NVX-CoV2373 показали високу імуногенність та високі рівні антитіл, що нейтралізують вірус. Препарат не містить живих компонентів вірусу і складається з тих його частин, які викликають імунну відповідь. Про це йдеться на сайті Precision Vaccination.

Перша фаза клінічних випробувань проходила у травні у Австралії. 4 серпня американська компанія Novavax заявила, що на цій фазі випробувань у всіх учасників уже після першої дози виробилися антитіла IgG. Після введення 2 дози у 100% учасників розвинулися нейтралізуючі вірусні реакції антитіл. 

На другому етапі оцінювався імунітет, безпека препарату та зниження захворюваності у 1500 добровільців у США.

Про рандомізований третій етап досліджень з плацебо востаннє публікували дані 28 жовтня. 10 грудня New England Journal of Medicine оприлюднив огляд NVX-CoV2373, в якому сказав, що через 35 днів цей препарат виявився безпечним та викликав імнунні відповіді. "Після другої вакцинації відповіді нейтралізуючих антитіл перевищили значення, які спостерігаються у амбулаторних пацієнтів з симптомами COVID-19 та були такими самими, як у сиворотках пацієнтів, які одужують".

7 січня у Novavax заявили, що "наразі проводяться пізні клінічні випробування, щоб показати ефективність, безпечність та імуногенність NVX-CoV2373 для запобігання COVID-19. Вони включають два великих клінічних випробування на третій фазі досліджень у США та Мексиці та Великобританіх, а також випробування другої фази в ПАР".

Щеплення складається з двох доз, які потрібно вводити з різницею у три тижні. Вакцину можна зберігати за температури від +2 до +8 °C, що значно простіше, ніж, приміром препарат від Pfizer, котрий вимагає -70 градусів. Поки що жодних даних про ефективність NVX-CoV2373 на треьому етапі досліджень нема. 

Нагадаємо, що у жовтні заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що у межах ініціативи COVAX, яка має забезпечити щепленнями від коронавірусу 20% населення, Україна могла б отримати препарати AstraZeneca та Novavax. 

Ляшко у інтерв'ю LB.ua також повідомив, що уже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. 

Препаратом може бути розробка німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech або Moderna. 

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