Ляшко назвав умову запровадження повторного локдауну

"Може з’явитися невідома змінна, яку ми не могли врахувати в наших прогнозах".

В Україні не запроваджуватимуть ще один локдаун за умови збереження нинішньої ситуації з коронавірусом. Карантинні обмеження знову посилять, лише якщо з’явиться не врахована у прогнозах "невідома змінна".

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Звісно, може з’явитися невідома змінна, яку ми не могли врахувати в наших прогнозах. Наприклад британська мутація. З нею справимося. Я маю на увазі, що вона може з’явитися в іншій іпостасі - мутація, яка змінить щось у циркуляції вірусу, в агресивності, в трансмісивності. Усе передбачити неможливо, коли вірус циркулює перший рік", - сказав він.

Ляшко пояснив, чому локдаун не запровадили у грудні, коли ситуація з коронавірусом була складнішою, ніж тепер.

"Коли прем’єр виступав у Верховній Раді, він сказав проводити перемовини з бізнесом. Усі, хто приходив з бізнесу, говорили, що для них грудень – це місяць, у якому вони отримують 30-40% річного прибутку. Якщо закрити все в грудні, не весь бізнес пережив би це. Треба було знайти баланс, як вичухатися з нашої ситуації, щоб і життя врятувати, і економіка продовжила функціонувати", - зазначив заступник голови МОЗ.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Кабмін не буде продовжувати локдаун після 24 січня. З 25-го Україна перейде, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до запровадження посилених карантинних обмежень.

Шмигаль також повідомив, що зростання захворюваності, яке фіксується останніми днями, скоріше за все, продовжиться. Проте система охорони здоров’я України готова до такого навантаження.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив за продовження локдауну в Україні після 24 січня. Потім він уточнив, що виступає за адаптивний карантин з 25 січня.