Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство

Закупівлею вакцин від коронавірусу для України буде займатися міжнародна органазація Crown Agent, а не державне підприємство "Медзакупівлі", яке було уповноважене на це раніше.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вона буде займатися, зокрема, укладанням контрактів відповідно до проведених попередньо перемовин держави, також буде логістичний супровід вантажів", - додав він.

Ця міжнародна організація походить з Великобританії, займається закупівлею вакцин для різних країн. Україна співпрацює з нею з 2015 року.

Степанов заявив, що "Медзакупівлі" більше не будуть займатися вакцинами від коронавірусу, бо "результати 2020 року показали, що робота ДП є вкрай нефективною з точки зору організації процесу керівництвом компанії". За словами Степанова, минулого року не закупили 20% необхідних ліків зокрема і від онкології.

"Позиція і непрофесійна поведінка ДП "Медзакупівлі" викликали додаткові запитання у наших контрагентів, зокрема і недолугі заяви керівництва компанія", - заявив Степанов.

Нагадаємо, що певний конфлікт між МОЗ та головою ДП "Медичні закупівлі" Арсеном Жумаділовим загострився на тлі закупівлі вакцини від коронавірусу.

Жумаділов заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України, перевищивши повноваження. Це препарат китайської компанії Sinovac.

За словами Жумаділова, МОЗ не дотрималося принципу розділення функцій політичного органу та закупівельної агенції задля уникнення зловживання повноваженням, заявили у держпідприємстві.

Також він сказав, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника. Він зазначив, що один із виробників має намір відмовитися від подальших перемовин із Україною, якщо рішення про замовлення не буде прийняте.

Степанов назвав дописи Жумаділова "літературною творчістю" і сказав, що той дискредитує Україну. Також він заявив, що робота "Медзакупівель" минулого року не була ефективною.

Як стало відомо з відповіді "Медзакупівель" на запит депутатки "Голосу" Олександри Устінової, Україна вела перемовини з найбільшим світовим виробником вакцин Serum Institute of India щодо закупівлі кандидата у вакцини від коронавірусу NVX-CoV2373. Цей кандидат у вакцини виробляється в Індії, але був розроблений американською компанією Novavax та зараз перебуває на третій фазі клінічних випробувань у США, Великобританії та Мексиці. Саме ця компанія, за інформацією Устінової, мала намір відмовитися від співпраці з Україною уже після того, як зробила комерційну пропозицію про закупівлю вакцини.