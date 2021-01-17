МОЗ оновило показники регіонів зі значним поширенням коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я України оновило індикаторні показники регіонів зі значним поширенням COVID-19.

Про це йдеться у Телеграм-каналі “Коронавірус у регіонах”.

“Всі регіони перевищують показники захворюваності”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня в Україні виявили 5 990 нових випадків коронавірусу, одужало 8 777 осіб. Зафіксовано 116 летальних випадків.