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Станом на сьогодні у світі коронавірусом хворіє 25 144 631 людей

Від ковіду померло 2 033 315 осіб.

Станом на сьогодні у світі коронавірусом хворіє 25 144 631 людей
Фото: EPA/UPG

Станом на 17 січня кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 95 086 112.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Від ковіду померло 2 033 315, одужало 67 908 166 осіб.

Зараз COVID-19 хворіє 25 144 631 людей, у важкому стані – 113 459.

Найбільше хворих у США – 24,3 млн, Індії – 10,6 млн і Бразилії – 8,5 млн людей.

Понад 3 млн інфікованих у Росії та Великобританії, понад 2 млн – у Німеччині, Іспанії, Італії, Туреччина та Франції.

Україна далі на 17-му місці у світі і на 8-му у Європі з 1 160 682 хворими. Перу на 18-му місці, там захворіло 1 160 567 осіб, Нідерланди – на 19-му, де ковідом заразилося 912 554 людей.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня в Україні виявили 5 990 нових випадків коронавірусу, одужало 8 777 осіб. Зафіксовано 116 летальних випадків.

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