Сьогодні, 17 січня унаслідок аварії біля берегів провінції Бартин, Туреччина, затонуло судно “Arvin”, яке ходило під прапором Палау і власником якого є українська компанія.

Про це у соцмережі Facebook повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга.

За попередньою інформацією, на судні перебувало 10 громадян України та 2 громадян РФ.

За інформацією Міністерства транспорту Туреччини, 6 осіб вдалося врятувати, 2 загинуло, 4 розшукуються.

Наразі проводяться рятувальні заходи. Деталі з’ясовуються, особи встановлюються.

Вже зараз на місці працює Почесний консул в Чанаккале Мехмет Ішик.

Найближчим часом до місця події відбуде консул з Анкари.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив у Твіттері, що українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Оновлення 17:05. Сибіга повідомив, що турецькі органи надають морякам необхідну медичну допомогу. Отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих.

“Вдячні стороні за реакцію та допомогу”, – написав він.