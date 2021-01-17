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Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)

6 осіб вдалося врятувати, 2 загинуло, 4 розшукуються.

Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Посол Украины в Турции Андрей Сибига
Фото: turkey.mfa.gov.ua

Сьогодні, 17 січня унаслідок аварії біля берегів провінції Бартин, Туреччина, затонуло судно “Arvin”, яке ходило під прапором Палау і власником якого є українська компанія.

Про це у соцмережі Facebook повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга.

За попередньою інформацією, на судні перебувало 10 громадян України та 2 громадян РФ.

За інформацією Міністерства транспорту Туреччини, 6 осіб вдалося врятувати, 2 загинуло, 4 розшукуються.

Наразі проводяться рятувальні заходи. Деталі з’ясовуються, особи встановлюються.

Вже зараз на місці працює Почесний консул в Чанаккале Мехмет Ішик.

Найближчим часом до місця події відбуде консул з Анкари.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив у Твіттері, що українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. 

Оновлення 17:05. Сибіга повідомив, що турецькі органи надають морякам необхідну медичну допомогу. Отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих.

“Вдячні стороні за реакцію та допомогу”, – написав він.

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