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Виходець з України став мільярдером в США

Його капітал оцінюється в 2,7 млрд доларів.

Виходець з України став мільярдером в США
Макс Левчин
Фото: forbes.com

Американський бізнесмен українського походження Макс Левчин став мільярдером після виходу на біржу фінтех-компанії Affirm.

Про це пише Forbes.

Сервіс розстрочки Affirm створений в 2012 році. З його допомогою можна купувати одяг, взуття та інші товари у роздрібних продавців - в розстрочку.

В ході розміщення акцій Affirm подорожчала до 23,6 млрд доларів. Як наслідок 11%-ва доля Левчіна тепер оцінюється в 2,7 млрд доларів.

Капітал найбагатшої людини України Forbes оцінює у 3,0 млрд доларів.

Макс Левчін народився в Києві. Батько - Левчин Рафаель Залманович , поет і художник, мати - Ельвіна Зельцман, науковиця-фізик, програміст, мультимедійна художниця. Батьки разом займалися видавничою діяльністю, перекладами художньої літератури, мультимедійними перформансами.

Макс теж малював з дитинства. Разом з батьком він входив до складу Київського клубу любителів фантастики «Зоряний шлях», у співавторстві з батьком написав фантастичну прозу в книзі "Остаточний текст та інші ідилії"

Ім'я Максиміліан йому дано на честь українського художника і поета Максиміліана Волошина-Кірієнка.

У 1991-му, коли юнакові минуло 16, його сім'я дістала політичний притулок у США, де він закінчив Університет Іллінойсу в Урбана-Шампейн. Зараз Левчін живе в передмісті Сан-Франциско.

До того як стати співзасновником PayPal, запустив три стартапи, які всі не принесли прибутку.

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