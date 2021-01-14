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Керівник Twitter вважає блокування Трампа "правильним, але проблематичним"

"Я не радію і не пишаюся тим, що ми були вимушені заборонити @realDonaldTrump".

Керівник Twitter вважає блокування Трампа "правильним, але проблематичним"
Фото: EPA/UPG

Керівник компанії Twitter Джек Дорсі висловив жаль з приводу заборони президентові США Дональду Трампу користуватися його обліковим записом, але назвав заборону правильною.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я не радію і не пишаюся тим, що ми були вимушені заборонити @realDonaldTrump", - зазначив Дорсі.

Як відомо, обліковий запис Трампа у Twitter був закритий після того, як у Вашингтоні групи демонстрантів, багато з яких називали себе прихильниками президента, увірвалися в будівлю Капітолію. Внаслідок тих подій 6 січня загинули п'ятеро людей.

"Я вважаю, що це було правильне рішення для Твіттера. Ми перебували у надзвичайних і неприйнятних обставинах, які змусили нас зосередити усі наші дії на громадській безпеці. Завдана поза інтернетом шкода, що стала результатом висловлювань в інтернеті, є демонстративно реальною”, - пояснює Дорсі.

Він також визнав, що закриття облікового запису Трампа є ознакою "нашої неспроможності заохочувати здорові дискусії".

Нагадаємо, упродовж останніх місяців Twitter накладав на деякі дописи Трампа застереження, а низку - вилучив, називаючи їх суперечливими і такими, що порушують правила компанії. 9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію.У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та у "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг повідомив, що Facebook та Instagram забанили Трампа до кінця його президентства. Також мінімум на тиждень Трамп заблокований у YouTube.

Іноземні політики схвалили дії інтернетних медіакомпаній, але деякі, зокрема канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, - висловили застереження.

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