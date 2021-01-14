Том Генкс буде ведучим програми з нагоди інавгурації Байдена

Голлівудський актор Том Генкс стане ведучим спеціальної 90-хвилинної програми з нагоди інавгурації президента США Джо Байдена.

Як повідомляє AP, у ній виступлять Джастін Тімберлейк, Джон Бон Джові, Демі Ловато та Ант Клемонс.

Спеціальний ефір транслюватиметься в прямому ефірі на ABC, CBS, CNN, NBC та MSNBC, починаючи з 20:30. ET 20 січня. Його також транслюватимуть у прямому ефірі на YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Amazon Prime Video, Microsoft Bing, NewsNOW, DirectTV та U-verse.

Інавгурація Байдена буде виглядати інакше, ніж інші інавгурації президента США через штурм Капітолію минулого тижня. Заходи безпека навколо району буде посиленою, повідомляє агентство. У зв’язку з карантинними обмеженнями через ковід Байден попросив прихильників бути вдома і спостерігати за його інавгурацією дистанційно.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня. Всі іноземні держави на інавгурації 46-го президента США будуть представлені на рівні послів. Україну представлятиме посол України в Вашингтоні Володимир Єльченко.