Трамп буде позбавлений пільг в разі оголошення імпічменту - ЗМІ

Американське законодавство гарантує колишнім президентам пільги за умови, що ті не притягалися до відповідальності або не були піддані процедурі імпічменту.

Оголошення президенту США Дональду Трампу імпічменту позбавить його президентських пільг, які гарантує йому американське законодавство після уходу з посади.

Про це повідомляє ABC News.

Відповідно до закону про колишніх президентів, глава держави після свого відходу з поста має право на офіс з персоналом і президентську пенсію. Йому будуть покривати витрати на безпеку на суму 1 млн доларів щорічно і витрати на відрядження. Секретна служба, яка фінансується з федерального бюджету, буде забезпечувати йому довічну захист після того, як він покине свій пост.

Всі ці пільги йому гарантуються за умови, що він не був притягнутий до відповідальності або був підданий імпічменту. Це одне з виключень із закону 1958 року, в який у 2013 році були внесені поправки, що забезпечують президентам довічний захист секретними службами.

Позбавлення Трампа постпрезидентських пільг - один з аргументів, висунутих демократами в якості обґрунтування необхідності зміщення нинішнього глави Білого дому після штурму Капітолію минулого тижня.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.