Нью-Йорк розірве контракти з Трампом через штурм Капітолію

Trump Organization отримує від контрактів близько 17 мільйонів доларів на рік.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив про намір міста розірвати контракти з Дональдом Трампом і його компанією Trump Organization через штурм Капітолію його прихильниками минулого тижня.

Про це пише The New York Times.

Білл де Блазіо сказав, що він розриває зв'язки з Trump Organization, оскільки її власник Дональд Трамп підбурював до насильства в Капітолії.

"Підбурювання до повстання проти уряду США явно являє собою злочинну діяльність. Місто Нью-Йорк більше не матиме нічого спільного з Trump Organization", - сказав де Блазіо в інтерв'ю MSNBC в середу.

Міська влада має намір припинити дії угод щодо двох ковзанок і каруселі в Центральному парку Нью-Йорка, а також щодо полів для гри в гольф в парку Ferry Point в Бронксі.

За словами де Блазіо, Trump Organization отримує від контрактів близько 17 мільйонів доларів на рік.

Хоча місто і раніше розглядало можливість розірвання контрактів, де Блазіо сказав, що насильство в Вашингтоні кваліфікується як злочинна діяльність, згідно з якою місто Нью-Йорк мав право розірвати зв'язки з компанією.

За словами Блазіо, міська влада очікує, що Trump Organization оскаржить рішення міста в суді, додавши, що місто має “серйозні правові підстави” на такі дії.

Прес-секретар Trump Organization Аманда Міллер пообіцяла оскаржити це рішення.

Нагадаємо, раніше Deutsche Bank вирішив утриматися від будь-яких подальших ділових відносин з Дональдом Трампом і його компанією після штурму Капітолію його прихильниками минулого тижня.