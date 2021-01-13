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​На акції прихильників Трампа помітили людину, схожу на Чака Норріса, актор заперечив свою присутність

"Це був не я, мене там не було", - написав він у Twitter.

​На акції прихильників Трампа помітили людину, схожу на Чака Норріса, актор заперечив свою присутність
Фото: ntv.ru

Американський актор Чак Норріс спростував свою участь в акції прихильників президента США Дональда Трампа у Вашингтоні 6 січня.

Про це він повідомив у Twitter.

"Нещодавно я дізнався, що під час заворушень в Капітолії у Вашингтоні був двійник Чака Норріса. Це був не я, мене там не було. У нашому суспільстві немає місця насильству у будь-якому вигляді. Я завжди дотримувався і буду підтримувати закон і порядок. Ваш друг Чак Норріс", - написав він.

Раніше в соціальних мережах поширили фото людини, схожої на Норріса. Його сфотографували на акції прихильників Трампа у Вашингтоні 6 січня, яка закінчилася штурмом Капітолію.

Менеджер Норріса Ерік Крітцер заявив Associated Press, що актор зараз перебуває на власному ранчо в Техасі. Крітцер визнав, що чоловік з фото схожий на актора, але зазначив, що "Чак набагато красивіший".

Чак Норріс багато років був прихильником республіканців і підтримав Трампа на президентських виборах у 2016 році. На виборах 2020 року він публічно не висловлював підтримку Трампа. У 2012 році Норріс виступив проти переобрання Барака Обами.

Зазначимо, що серед учасників штурму Капітолію був помічений відомий американський плавець Кліт Келлер. На відео з місця подій, опублікованому у Twitter, в кадр потрапила людина в кофті олімпійської збірної США. За інформацією SwimSwam, це був Келлер. На відео плавець не проявляє агресії і виглядає спокійним.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні. У результаті заворушень мінімум п'ятеро людей загинули. Конгресмени в той момент затверджували результати голосування колегії вибірників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Байден. Засідання було перервано, а частину конгресменів - евакуйовано. Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена, а Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Після штурму Капітолію було порушено щонайменше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм.

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