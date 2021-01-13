Палата представників США підтримає імпічмент Трампа - Reuters

Палата представників американського Конгресу, контрольована демократами, планує вже в середу проголосувати за резолюцію про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Ініційована демократами резолюція оголосить Трампа винним в підбурюванні до повстання, якщо той не піде у відставку або якщо віце-президент Майк Пенс не запустить процедуру його зміщення відповідно до положення Конституції США.

Пізніше у вівторок Палата представників проголосує за резолюцію, що закликає Майка Пенса застосувати 25-й поправку, яка дозволяє більшості кабінету позбавити президента влади, якщо він або вона вважається нездатним виконувати службові обов'язки. Відповідна стаття Конституції США ніколи раніше не застосовувалася.

Радники Пенса кажуть, що віце-президент не підтримує цю ідею, а Трамп заявив журналістам в Техасі, що його така перспектива не турбує.

"25-а поправка не представляє для мене ніякого ризику", - сказав Трамп журналістам під час поїздки до кордону з Мексикою.

Оскільки до завершення терміну президентських повноважень Трампа залишилося всього вісім днів, шанси, що спроби демократів завершити процедуру до вступу Байдена на посаду, здаються невеликими. Але демократи кажуть, що дії Трампа вимагають відповіді.

"Наша нація, наша демократія і наша свобода не можуть ризикувати ще одним днем президентства Трампа", - сказав голова регламентного комітету Палати представників Джим Макговерн.

Нагадаємо, що в Конгресі тим часом зареєстрували резолюцію про імпічмент Трампа.

Резолюція містить одну статтю обвинувачення чинного президента США у заколоті. При цьому згадується щонайменше два епізоди "злочинних дій" Трампа: вимагання від представника влади Джорджії сфальсифікувати результати голосувань у штаті і підбурення натовпу до агресії проти Конгресу США.

Подальше перебування Трампа на посаді загрожуватиме національній безпеці, демократії й Конституції США, вважають автори документу.

Питання імпічменту знову постало для Трампа після штурму Капітолію його прихильниками в день, коли Конгрес засвідчував результати голосування колегії виборників.