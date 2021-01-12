​Помер мультимільярдер Шелдон Адельсон

Американський мільярдер, власник корпорації Las Vegas Sands Шелдон Адельсон помер у віці 87 років. Він був одним з найбагатших бізнесменів світу, його статки, за оцінками Forbes, становили 35 мільярдів доларів.

Про смерть Адельсона після тривалої хвороби повідомила його дружина Міріам у пресрелізі.

Бізнесмен хворів на рак.

Адельсон, який родився у 1933 році в сім'ї єврейських емігрантів з України та Литви, займався бізнесом у віці 12 років, позичивши перші 200 доларів у свого дядька.

Свої основні статки заробив після того, як у 1989 році разом з партнерами купив Sands Hotel & Casino в Лас-Вегасі. Навколо цього закладу виросла ціла бізнес-імперія з казино в Лас-Вегасі, Сінгапурі та Макао. Серед них - один з символів Лас-Вегасу готель The Venetian, побудований на місці Sands у 1999 році.

Адельсон, незважаючи на хворобу, до самої смерті залишався гендиректором та головою правління своєї компанії.

Він був прихильником Дональда Трампа і одним з ключових спонсорів Республіканської партії США.