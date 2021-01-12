Київське метро у 2020 році перевезло вдвічі менше пасажирів, ніж рік тому

Через карантин метро у столиці не працювало два місяці - з 17 березня до 25 травня.

У 2020 році Київський метрополітен перевіз 279 мільйонів 484 тисячі пасажирів. Це на 215 мільйонів 816 тисяч, або 44% менше, ніж у 2019-му.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Як зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, на кількості перевезених торік пасажирів позначилися епідемія коронавірусу і карантинні обмеження.

Проте станції-лідери за пасажиропотоком залишаються незмінними.

Так, найбільш завантаженою у 2020 році залишилася станція "Академмістечко". За рік нею скористалися 12,5 млн киян та гостей столиці. Наступною за пасажиропотоком є "Лісова" - 11 млн 560 тис. пасажирів.

Найменше пасажирів традиційно зафіксовано на станції "Дніпро" - 555 тисяч. Загалом "червона" лінія з 18 станцій перевезла майже 114 мільйонів людей. Другою за завантаженістю виявилася "синя" лінія. Торік нею скористалися 97,7 млн пасажирів. Найбільший пасажиропотік був на станції "Мінська" (9,3 млн), найменший - на "Поштовій площі" (2,6 млн). "Зеленою" лінією метро за минулий рік скористалися 67,8 млн пасажирів. Найбільші пасажиропотоки були на станціях "Лук’янівська" (7,8 млн) та "Видубичі" (6,7 млн), найменший - на станції "Червоний хутір" - 1 млн 50 тис. пасажирів.

Нагадаємо, у 2020-му Київський метрополітен не працював два місяці - з 17 березня до 25 травня, коли в Україні було запроваджено карантин. У перший день роботи після карантину Київський метрополітен перевіз у 5 разів менше пасажирів, аніж зазвичай.

За підсумками 2019-го Київський метрополітен перевіз 495,3 млн пасажирів. Це приблизно на 0,2% менше порівняно з 2018 роком, коли пасажиропотік перевищив 496 млн осіб.