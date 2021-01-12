Товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.

Cахар составлял 43,7 % всего экспорта Украины в Великобританию морскими контейнерами в 2018 г.

Товарообіг України у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому (у 2019 році — $110,5 млрд).

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

"За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $6,2 млрд, або на 10,3%). Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд, або 1,7%)", - йдеться в повідомленні.

У ДМС зазначили, що сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,3 млрд, Німеччина — $5,1 млрд та Росія — $4,6 млрд.

Експортували з України найбільше до Китаю — на $7,1 млрд, Польщі — на $3,3 млрд, Росії — $2,7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

зернові — на $9,4 млрд

чорні метали — на $7,7 млрд

жири та олії — на $5,8 млрд

Найбільше імпортували до України такі категорії товарів:

палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $8 млрд

реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — $6,1 млрд

засоби наземного транспорту — $5,5 млрд

Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України 2019 року сягнув рекордного показника з часів Віктора Януковича. За рік імпорт перевищив експорт майже на $11 млрд. Водночас сальдо торгівлі послугами було позитивним і перевищило $8,7 млрд.