Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
Верховний Суд роз'яснив, які дії затриманого не можна вважати опором поліції
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
Мезенцева очолила українську делегацію у ПАРЄ (оновлено)
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка, Кулика
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе»
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі" (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.

Товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів
Cахар составлял 43,7 % всего экспорта Украины в Великобританию морскими контейнерами в 2018 г.
Фото: Shutterstock

Товарообіг України у 2020 році склав $103,4 млрд, що на $7 млрд менше, ніж у попередньому (у 2019 році — $110,5 млрд).

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

"За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $6,2 млрд, або на 10,3%). Експортували з України на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд, або 1,7%)", - йдеться в повідомленні.

У ДМС зазначили, що сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,3 млрд, Німеччина — $5,1 млрд та Росія — $4,6 млрд. 

Експортували з України найбільше до Китаю — на $7,1 млрд, Польщі — на $3,3 млрд, Росії — $2,7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать:

  • зернові — на $9,4 млрд
  • чорні метали — на $7,7 млрд
  • жири та олії  — на $5,8 млрд

Найбільше імпортували до України такі категорії товарів:

  • палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $8 млрд
  • реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — $6,1 млрд
  • засоби наземного транспорту — $5,5 млрд

Нагадаємо, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України 2019 року сягнув рекордного показника з часів Віктора Януковича. За рік імпорт перевищив експорт майже на $11 млрд. Водночас сальдо торгівлі послугами було позитивним і перевищило $8,7 млрд.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також