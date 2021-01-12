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Німеччина посилює правила в'їзду через новий штам коронавірусу

Нові правила вимагатимуть пройти тест на коронавірус від людей, що прибувають з країн з високим рівнем захворюваності або де зафіксований спалах нового штаму вірусу.

Німеччина посилює правила в'їзду через новий штам коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Німеччина планує посилити правила в'їзду в країну в рамках зусиль щодо стримування зростання числа нових захворювань на новий, більш небезпечний штам коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Нові правила, які мають бути ухвалені міністрами в середу, вимагатимуть пройти тест на коронавірус від людей, що прибувають з країн з високим рівнем захворюваності або де зафіксований спалах нового штаму вірусу.

Згідно з ініціативою, яка є розпорядженні Reuters, оператори мобільного зв'язку повинні будуть відправляти інформацію щодо пасажирів,які в’їжджають в країну, щойно їх телефони будуть включені в Німеччині після періоду відсутності.

Пропозиція з'явилася після того, як популярний таблоїд Bild повідомив, що канцлер Ангела Меркель заявила на зборах законодавців від своєї консервативної партії, що нинішня ізоляція в Німеччині може тривати до початку квітня. За її словами, найближчі вісім-десять тижнів будуть дуже важкими, якщо британський варіант пошириться на Німеччину.

Минулого тижня Німеччина посилила заходи і продовжила жорсткий карантин до кінця січня.

У вівторок Інститут інфекційних захворювань імені Роберта Коха (RKI) повідомив про 12 802 нові випадки коронавірусу і 891 летальний випадок, в результаті чого загальне число загиблих в Німеччині з початку пандемії склало 41577 людей.

Нагадаємо, влада Онтаріо оголосила надзвичайну ситуацію у вівторок після оприлюднення прогнозу щодо рівня захворюваності на коронавірус в цій канадській провінції на найближчий місяць.

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