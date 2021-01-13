Віцепрезидент США відмовився усувати Трампа за допомогою 25-ї поправки

Майк Пенс вважає, що це може "створити жахливий прецедент."

Віцепрезидент Майк Пенс заявив, що не використовуватиме 25-у поправку для того, щоб усунути президента США Дональда Трампа з посади.

Про це йдеться у листі Пенса до спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не вважаю, що такий курс дій відповідає інтересам нашої нації або узгоджується з нашою Конституцією... Минулого тижня я не піддавався тиску, що виходить за рамки моїх конституційних повноважень, щоби визначити результат виборів, і тепер я не поступлюся зусиллям Палати представників грати в політичні ігри в такий серйозний час у житті нашої нації", - написав Пенс.

На його думку, посилання на 25-ту поправку "створить жахливий прецедент."

Він закликав Пелосі і всіх членів Конгресу "знизити температуру, об'єднати нашу країну", яка готується до інавгурації обраного президента Джо Байдена. Пенс також пообіцяв "сумлінно працювати для забезпечення впорядкованої передачі влади".

25-та поправка допускає початок процесу відсторонення глави держави, якщо віцепрезидент і більшість високопоставлених співробітників адміністрації дійшли висновку, що президент не здатний виконувати свої функції. В такому випадку віцепрезидент займає місце президента. У поправці докладно описаний механізм того, як цього можна досягти.

Якщо віцепрезидент не підтримає цю ініціативу, Палата представників має провести голосування щодо оголошенню імпічменту президенту Трампа. Воно може відбутися ввечері в середу.

Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації Байдена 20 січня. На їхню думку, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за недавні заворушення в Вашингтоні. Як пише Reuters, також щонайменше п'ять республіканців у Палаті представників долучилися до зусиль провести голосування щодо імпічмента.

Раніше Трамп закликав Пенса не визнавати результати виборів у США, але той відмовив.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні. У результаті заворушень мінімум п'ятеро людей загинули. Конгресмени в той момент займалися твердженням результатів голосування колегії вибірників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Байден. Засідання було перервано, а частина конгресменів - евакуйована. Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.

7 січня спікер палати представників США Ненсі Пелосі закликала до негайного усунення Трампа за допомогою 25-ї поправки Конституції. Пізніше Пелосі повідомила, що у Сенаті розглядають питання про прискорену процедуру імпічменту щодо діючого президента. Згідно з планом, який був підтриманий Пелосі, голосування з питання імпічменту можна провести за спеціальною "швидкою" схемою - без розслідування і обговорення. Це дозволило б палаті проголосувати за імпічмент Трампа протягом двох днів.