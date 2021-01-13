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США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - ЗМІ

Цього тижня Держдеп має опублікувати звіт, у якому будуть вказані компанії, які допомагають добудовувати газопровід із Росії до Німеччини.

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - ЗМІ
Фото: pikabu.ru

Державний департамент США готує останній пакет обмежувальних заходів щодо компаній, пов'язаних з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, Державний департамент США вже повідомив європейським компаніям, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик запровадження нових санкцій.

Цього тижня Держдеп має опублікувати звіт, у якому будуть вказані компанії, які допомагають добудовувати газопровід із Росії до Німеччини.

Також за даними джерел, у списку можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, прокладанням підводного трубопроводу та перевіркою обладнання проєкту.

Нагадаємо, 28 грудня 2020-го Росія завершила будівництво "Північного потоку-2" в економічній зоні Німеччини. З середини січня будівництво газопроводу має відновитися у виключній економічній зоні Данії.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. 

Наразі Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%, що спонукало Конгрес схвалити нову серію санкцій в спробі перешкодити подальшому прогресу. 

У грудні Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та новими санкціями проти "Північного потоку-2". Окрім того, наразі відомо, що адміністрація Трампа, чиї повноваження невдовзі спливають, готує новий раунд санкцій щодо російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2". Нові заходи, схвалені Конгресом, будуть ухвалені "в найближчому майбутньому". Розробник американських санкцій проти російського газогону в Європу Тед Круз висловив упевненість, що нові санкції не дозволять завершити спірний проєкт, попри спроби Кремля.

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