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Telegram позначив канал імені Трампа як "шахрайський"

Раніше Twitter безстроково заблокував його аккаунт.

Telegram позначив канал імені Трампа як "шахрайський"
Фото: EPA/UPG

Месенджер Telegram позначив канал Donald J. Trump, створений відразу після блокування президента США Дональда Трампа в Twitter, як шахрайський.

В описі спільноти вказується, що багато користувачів поскаржилися на цей канал.

"Будь ласка, будьте обережні, особливо якщо у вас просять грошей", - йдеться у застереженні.

Також поруч з назвою аккаунту з'явився червоний значок "Scam" (шахрайство).

Зараз на канал буцімто Трампа у Telegram підписані понад півмільйона людей. Ніхто офіційно не повідомляв, що Трамп має там акаунт, тож сторінка може належати людям, які вдають себе за його представників. 

Про появу каналу стало відомо 9 січня. Тоді на нього підписалися понад 278,9 тис. осіб.

Раніше розробник месенджера Павло Дуров пояснив, що подібна мітка буде застосовуватися до акаунтів з підозрою на шахрайство.

12 січня Telegram став другим за кількістю завантажень додатком у США. Зростання популярності пов'язане з блокуванням акаунтів Трампа в соцмережах і відключення популярної серед прихильників президента США соціальної мережі Parler. Ще однією причиною називається зміна політики конфіденційності месенджера WhatsApp.

7 січня засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що Трампа залишать без соцмережі до кінця його президентського терміну.

9 січня Twitter безстроково заблокував його аккаунт через "ризик подальшого підбурювання до насильства". Крім того, керівництво сервісу мікроблогів пообіцяло заблокувати аккаунт будь-якого користувача, який надав слово президенту США.

Блокування каналів комунікації, які використовують прихильники Трампа, почалося після штурму Капітолію 6 січня. У результаті заворушень загинули п'ятеро людей.

13 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу через підбурювання до заколоту. Відсторонити Трампа від виконання обов’язків президента на основі імпічменту має Сенат.

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