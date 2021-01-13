Колишня посол США при ООН Саманта Пауер очолила USAID

Обраний президент США Джо Байден призначив колишнього посла США при ООН Саманту Пауер очільницею Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Провідний голос гуманної та принципової участі Америки у світі, вона згуртує міжнародне співтовариство та співпрацюватиме з нашими партнерами, щоб протистояти найбільшим викликам сучасності", - йдеться у заяві.

President-elect Biden has nominated Ambassador Samantha Power as USAID Administrator.



A leading voice for humane and principled American engagement in the world, she will rally the international community and work with our partners to confront the biggest challenges of our time. pic.twitter.com/Gv9G8CLrI5 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 13, 2021

Зі свого боку Саманта Пауер зазначила, що як журналіст, активіст і дипломат стала свідком впливу USAID на зміни у світі.

"У цей критичний момент мені надзвичайно пощастило, що я маю можливість знову служити, працюючи з неймовірною командою USAID, щоб протистояти COVID-19, змінам клімату, гуманітарним кризам, тощо", - написала Пауер в своєму Twitter.

As a journalist, activist, and diplomat, I’ve seen the world-changing impact of @USAID. At this critical moment, I feel immensely fortunate to have the chance to serve again, working with the incredible USAID team to confront COVID-19, climate change, humanitarian crises, & more. https://t.co/LP3NhBvkZj — Samantha Power (@SamanthaJPower) January 13, 2021

Саманта Пауер - американський дипломат, політолог і журналіст ірландського походження. 28-й Посол США при ООН. Професор Гарвардського університету і лауреат Пулітцерівської премії 2003 за книгу “Проблема з пекла: Америка в століття геноциду”, старший радник Барака Обами з питань зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії останнього.

Широкого розголосу набув інцидент за її участі під час одного з засідань Ради Безпеки ООН. Коли під час засідання російська сторона заявила, що референдум в Криму у березні 2014 року був законним Пауер підбігла до російського представника Віталія Чуркіна, накричала на нього і посіпала за плече, а на наступному засіданні заявила: "Злодій може вкрасти власність, але це не дає йому права володіти цією власністю".