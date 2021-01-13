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Палата представників США почала розглядати імпічмент Трампа

Очікується, що більш ніж десять конгресменів-республіканців голосуватимуть "за".

Палата представників США почала розглядати імпічмент Трампа
Фото: EPA/UPG

Палата представників США почала розгляд імпічменту президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолію минулого тижня.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що більш ніж десять конгресменів-республіканців голосуватимуть "за", передає Голос Америки.

Про намір підтримати імпічмент заявила третя за рангом республіканка в Конгресі Ліз Чейні а також двоє інших конгресменів від Республіканської партії. Чейні поклала на Трампа відповідальність за напад на Капітолій 6 січня.

"Президент міг негайно і рішуче втрутитись і припинити насильство. Він цього не зробив", - наголосила Чейні в своїй заяві. 

Демократи в Конгресі США закидають Трампу "підбурювання заколоту" 6 січня, коли натовп пішов на штурм Капітолію.

У проекті постанови про імпічмент конгресмени-демократи звинувачують Трампа у "навмисному підбурюванні до насильства проти уряду Сполучених Штатів". Зокрема йдеться про промову Трампа на акції протесту 6 січня, де він стверджував, що виграв президентські вибори і закликав прихильників йти до Капітолію.

Якщо імпічмент буде прийнято в Палаті представників США, повноваження відсторонити Трампа від виконання обов’язків президента на основі імпічменту має Сенат, де більшість все ще контролює Республіканська партія.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, за повідомленнями ЗМІ, заявив своїм колегам, що вважає дії президента Трампа такими, що заслуговують на імпічмент.

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена має відбутись 20 січня, і, скоріш за все, розгляд імпічменту в Сенаті відбудеться вже після цієї дати.

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