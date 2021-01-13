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У США вперше за майже 70 років на федеральному рівні стратили жінку

Вирок 52-річній Лізі Монтгомері, засудженій за особливо жорстоке вбивство жінки в 2004 році, було виконано у в'язниці Терре-Хот (штат Індіана).

У США вперше за майже 70 років на федеральному рівні стратили жінку
Фото: Esquire

У США вперше з 1953 року за розпорядженням федеральної влади привели в силу смертний вирок засудженій за вбивство.

Про це повідомляє Associated Press.

Вирок 52-річній Лізі Монтгомері, засудженій за особливо жорстоке вбивство жінки в 2004 році, було виконано у в'язниці Терре-Хот (штат Індіана).

Монтгомері оголосили мертвою о 01:31 після того, як вона отримала смертельну ін’єкцію.

На федеральному рівні смертні вироки у США не виконувалися понад 17 років, а жінок не страчували вже 67 років. Їх було відновлено за адміністрації президента Дональда Трампа. Монтгомері стала 11-м з липня в'язнем, щодо якого виконали смертний вирок у США. 

Ліза Монтгомері
Фото: ukrainianpeople.us
Ліза Монтгомері

Монтгомері засудили за вбивство жінки у 2004-му році. Тоді Монтгомері, якій було 36 років, познайомилася з вагітною 23-річною Джо Стіннетт в інтернеті. Вона видала себе за іншу особу, яка бажає купити в неї цуценя.

Під час зустрічі Монгтомері напала на Сіннет, яка була на 8-му місяці вагітності.Жінка втратила свідомість, а в цей момент Монтгомері розрізала їй живіт і забрала дитину. Боббі Джо Сіннет прийшла до тями, і тоді нападниця вбила її.

Спершу Монтгомері намагалася видавати викрадену дитину за свою, але згодом зізналася у скоєнні злочину.

Монтгомері визнали винною в 2007 році й ухвалили їй смертний вирок. Весь цей час вона проходила курс психіатричної допомоги.

Спочатку окружний суд виніс ухвалу провести слухання з метою встановити ступінь осудності засудженої, але пізніше Верховний суд США скасував це рішення, і в результаті вирок було виконано.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го у США розширили список дозволених способів страти засуджених до смертної кари. Зокрема, дозволені такі способи як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл. Упродовж 2020 році в США було страчено 15 осіб, вісім з них - на федеральному рівні.

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