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Співачка Шакіра продала права на свої пісні британському інвестфонду

Через пандемію артисти змушені призупинити концертну діяльність, а такі сервіси, як Spotify, забезпечують постійний інтерес і прибуток.

Співачка Шакіра продала права на свої пісні британському інвестфонду
Фото: podrobnosti.ua

Британська компанія для управління інвестиціями Hipgnosis Songs Fund Limited придбала 100% прав на пісні співачки Шакіри. Повний каталог складає 145 композицій.

Про це повідомляє Music Business World Wide. Сума угоди поки що не розкривається. 

З моменту випуску свого першого альбому в 1991 році Шакіра продала понад 80 млн платівок. Вона також отримала три "Греммі", 12 "Латинських Греммі" та багато інших нагород.

Як зазначає Bloomberg, Hipgnosis та інші, включаючи приватну інвестиційну компанію KKR & Co., скуповують дискографії, роблячи ставку на те, що вартість популярних композицій принесе надійну віддачу інвесторам, оскільки потокові сервіси, такі як Spotify Technology SA, стають усе більш популярними і забезпечують постійний інтерес і прибуток.

Зі своєї сторони виконавці, які через пандемію коронавірусу змушені призупинити концертну діяльність, охоче продають права на свої пісні, щоб заробити.

Нагадаємо, у грудні минулого року компанія Universal Music Group повідомила, що купує весь каталог пісень Боба Ділана - колекцію, яка охоплює шість десятиліть і включає багато знакових композицій в історії музики.

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