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Ніл Янг продав половину прав на свої пісні

Умови, на яких Янг продав свої пісні, не повідомляються.

Ніл Янг продав половину прав на свої пісні
Фото: variety.com

Знаменитий канадський музикант Ніл Янг продав половину авторських прав на свої пісні британській інвестиційній фірмі Hipgnosis Songs.

Як пише Variety, пісенний каталог Янга складається приблизно з 1 180 пісень, серед яких такі хіти, як Only Love Can Break Your Heart, Helpless, Hey Hey My My (Into the Black), Ohio, Old Man, Mr. Soul, Like a Hurricane, Rockin’ in the Free World, Heart of Gold.

Ніл Янг почав музичну кар'єру ще у 1960 роках. Виступав у групах Buffalo Springfield, Crazy Horse, також був учасником супергрупи Crosby, Stills, Nash & Young.

За майже 60 років випустив близько 50 студійних альбомів та понад 20 живих альбомів, серед яких 18 стали "золотими", сім - "платиновими", а три - "мультиплатиновими".

Умови, на яких Янг продав свої пісні, не повідомляються. Одне з джерел видання припустило, що йдеться про суму близько 50 млн доларів.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року інший легендарний музикант Боб Ділан продав свої пісні компанії Universal Music Group за дев'ятизначну суму. За різними оцінками, це близько 400 млн доларів.

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