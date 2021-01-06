Умови, на яких Янг продав свої пісні, не повідомляються.

Знаменитий канадський музикант Ніл Янг продав половину авторських прав на свої пісні британській інвестиційній фірмі Hipgnosis Songs.

Як пише Variety, пісенний каталог Янга складається приблизно з 1 180 пісень, серед яких такі хіти, як Only Love Can Break Your Heart, Helpless, Hey Hey My My (Into the Black), Ohio, Old Man, Mr. Soul, Like a Hurricane, Rockin’ in the Free World, Heart of Gold.

Ніл Янг почав музичну кар'єру ще у 1960 роках. Виступав у групах Buffalo Springfield, Crazy Horse, також був учасником супергрупи Crosby, Stills, Nash & Young.

За майже 60 років випустив близько 50 студійних альбомів та понад 20 живих альбомів, серед яких 18 стали "золотими", сім - "платиновими", а три - "мультиплатиновими".

Умови, на яких Янг продав свої пісні, не повідомляються. Одне з джерел видання припустило, що йдеться про суму близько 50 млн доларів.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року інший легендарний музикант Боб Ділан продав свої пісні компанії Universal Music Group за дев'ятизначну суму. За різними оцінками, це близько 400 млн доларів.