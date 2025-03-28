Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Данію в недостатньому забезпеченні безпеки Гренландії та заявив, що острів почувався б краще під «парасолькою безпеки» Сполучених Штатів.

Таку заяву Венс зробив під час візиту на американську військову базу Пітуффік у Гренландії, передає CNN.

«Наше послання Данії дуже просте: ви не зробили хорошої роботи для народу Гренландії. Ви недостатньо інвестували в народ Гренландії, і ви недостатньо інвестували в архітектуру безпеки цього неймовірного прекрасного масиву землі, населеного неймовірними людьми. Це потрібно змінити», - наголосив Венс.

За словами американського віцепрезидента, Данія фактично покладає відповідальність за безпеку Гренландії на США. «Що означає парасолька безпеки Данії, то це те, що вони фактично переклали все це на хоробрих американців і сподіваються, що ми заплатимо за рахунком. Ми просто говоримо народу Гренландії, коли президент каже: "Нам потрібна Гренландія", він каже: "Цей острів небезпечний"», - сказав Венс.

Він наголосив, що Штати зацікавлені у зміцненні своїх позицій у Гренландії для захисту не лише населення острова, а й власної безпеки. Венс також припустив, що в майбутньому Гренландія може отримати незалежність від Данії, після чого США будуть вести переговори безпосередньо з її урядом. При цьому військова сила не знадобиться.

«Ми не думаємо, що військова сила коли-небудь стане необхідною... Оскільки ми вважаємо, що народ Гренландії є раціональним і добрим, ми думаємо, що зможемо укласти угоду в стилі Дональда Трампа, щоб забезпечити безпеку цієї території, а також Сполучених Штатів Америки... Президент сказав, що нам потрібно мати більше позицій у Гренландії. Нам це потрібно знову ж таки для безпеки американського народу. І ми думаємо, що станеться таке: гренландці виберуть через самовизначення незалежність від Данії, а потім ми вестимемо переговори з народом Гренландії», — підсумував Венс.