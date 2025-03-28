Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Як універсальні ракети стали “протитанковими” і чому вони насправді потрібні Україні
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Михайло Романчук, олімпійський призер з плавання: «Те, що я витримую на тренуваннях, можуть витримати декілька людей у світі»
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
УП: у втечі Комарницького за кордон сприяли правоохоронці та депутат Закарпатської облради
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
Звести можливі смерті до нуля – перше інтерв’ю нового керівника меддепартаменту Міноборони Дмитра Самофалова
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
У Парижі зібралася "коаліція охочих" на підтримку України: участь брали лідери близько 30 країн. Але не США (оновлено)
ГоловнаСвіт

Поліція допитала екіпаж підводного човна, який потонув у Червоному морі

Розслідування інциденту триває. Субмарина врізалася в риф і згодом втратила тиск, перебуваючи на глибині 20 метрів. Загинуло шість російських туристів.

Поліція допитала екіпаж підводного човна, який потонув у Червоному морі
Фото: BBC

Єгипетська влада допитала екіпаж туристичного підводного човна, який вчора затонув у Червоному морі, внаслідок чого загинуло шість із 45 пасажирів на борту, пише BBC.

За словами офіційних осіб, 39 інших пасажирів і п'ять членів екіпажу врятували після того, як субмарина Sindbad затонула близько 10:00 за місцевим часом. Дев'ятеро людей отримали поранення, четверо з них у важкому стані.

Група була на борту екскурсійного судна, спостерігаючи за кораловими рифами біля курортного міста Хургада.

Серед шести загиблих російських туристів було двоє дітей. Причина інциденту поки невідома.

Sindbad кілька років експлуатувався як туристичний підводний човен.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Губернатор Червоного моря Амр Ханафі сказав, що 45 пасажирів Sindbad були з Росії, Індії, Норвегії та Швеції. На борту також перебували п'ять єгипетських членів екіпажу.

За інформацією Ханафі, всі шестеро загиблих були росіянами, але повна інформація про жертви ще не оприлюднена.Ханафі сказав, що підводний човен мав дійсну ліцензію, а керівник екіпажу отримав відповідні “сертифікати”.

Розслідування інциденту триває. Субмарина врізалася в риф і згодом втратила тиск, перебуваючи на глибині 20 метрів. Відповідно до веб-сайту Sindbad Submarines, підводний човен був обладнаний великими ілюмінаторами, щоб дозволити пасажирам побачити вражаючі корали Червоного моря та морське життя, і зміг зануритися на глибину 25 метрів.

Фото: BBC

Це другий інцидент у Червоному морі приблизно за півроку. У листопаді минулого року поблизу єгипетського курорту Марса Аллам затонув човен під назвою “Морська історія”, на борту якого перебувало понад 40 осіб, 11 людей вважаються зниклими безвісти.

Причини останньої трагедії поки що не зрозумілі. Але частота таких інцидентів викликає серйозні питання щодо заходів безпеки, які вживає місцева влада в таких популярних туристичних морських екскурсійних зонах, а також щодо того, чи проводяться належні перевірки безпеки.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies