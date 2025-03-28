Поліція допитала екіпаж підводного човна, який потонув у Червоному морі

Розслідування інциденту триває. Субмарина врізалася в риф і згодом втратила тиск, перебуваючи на глибині 20 метрів. Загинуло шість російських туристів.

Єгипетська влада допитала екіпаж туристичного підводного човна, який вчора затонув у Червоному морі, внаслідок чого загинуло шість із 45 пасажирів на борту, пише BBC.

За словами офіційних осіб, 39 інших пасажирів і п'ять членів екіпажу врятували після того, як субмарина Sindbad затонула близько 10:00 за місцевим часом. Дев'ятеро людей отримали поранення, четверо з них у важкому стані.

Група була на борту екскурсійного судна, спостерігаючи за кораловими рифами біля курортного міста Хургада.

Серед шести загиблих російських туристів було двоє дітей. Причина інциденту поки невідома.

Sindbad кілька років експлуатувався як туристичний підводний човен.

Губернатор Червоного моря Амр Ханафі сказав, що 45 пасажирів Sindbad були з Росії, Індії, Норвегії та Швеції. На борту також перебували п'ять єгипетських членів екіпажу.

За інформацією Ханафі, всі шестеро загиблих були росіянами, але повна інформація про жертви ще не оприлюднена.Ханафі сказав, що підводний човен мав дійсну ліцензію, а керівник екіпажу отримав відповідні “сертифікати”.

Розслідування інциденту триває. Субмарина врізалася в риф і згодом втратила тиск, перебуваючи на глибині 20 метрів. Відповідно до веб-сайту Sindbad Submarines, підводний човен був обладнаний великими ілюмінаторами, щоб дозволити пасажирам побачити вражаючі корали Червоного моря та морське життя, і зміг зануритися на глибину 25 метрів.

Фото: BBC

Це другий інцидент у Червоному морі приблизно за півроку. У листопаді минулого року поблизу єгипетського курорту Марса Аллам затонув човен під назвою “Морська історія”, на борту якого перебувало понад 40 осіб, 11 людей вважаються зниклими безвісти.

Причини останньої трагедії поки що не зрозумілі. Але частота таких інцидентів викликає серйозні питання щодо заходів безпеки, які вживає місцева влада в таких популярних туристичних морських екскурсійних зонах, а також щодо того, чи проводяться належні перевірки безпеки.