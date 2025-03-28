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Прем'єр Канади оголосив, що США більше не є надійним партнером

Очільник уряду закликав менше покладатися на сусіда.

Прем'єр Канади оголосив, що США більше не є надійним партнером
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що більше не вважає Сполучені Штати надійним партнером для своєї держави.

Як пише CNN, політик закликав до "рішучого скорочення тих напрямків, в яких ми покладалися на США", а також "широкого перегляду торговельних та військових відносин".

На думку Карні, в разі проведення всеосяжних перемовин та припинення тарифної війни сторони ще здатні "відновити бодай частину довіри та впевненості", але загалом "кроку назад більше немає". Канада готова буде оголосити про запровадження мит проти США, коли президент Дональд Трамп 2 квітня презентує нові обмеження. 

Прем'єр попередив канадійців, що задля переорієнтації торговельних відновин доведеться "робити речі, які здавалися неймовірними, зі швидкістю, яку ми не бачили упродовж багатьох поколінь". 

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