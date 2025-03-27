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Іран висловив готовність до непрямих переговорів із США

Іран висловив готовність до непрямих переговорів із США
Ілюстративне фото

Радник верховного лідера Ірану Камаль Харразі заявив, що Тегеран не закрив усі двері для вирішення своїх суперечок зі Сполученими Штатами.

Іран відповів на лист президента США Дональда Трампа, в якому він закликав Тегеран укласти нову ядерну угоду.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідь на лист Трампа Іран надіслав через Оман.

“Наша політика все ще полягає в тому, щоб не брати участі в прямих переговорах під час максимального тиску та військових загроз, однак, як це було в минулому, непрямі переговори можуть продовжуватися”, — цитує офіційне інформаційне агентство IRNA слова міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі.

Раніше радник верховного лідера Ірану Камаль Харразі заявив, що Тегеран не закрив усі двері для вирішення своїх суперечок зі Сполученими Штатами і готовий до непрямих переговорів з Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп надіслав листа до верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї, в якому пропонуються переговори щодо нової ядерної угоди. У листі Трамп дав зрозуміти, що Іран має два місяці для її досягнення.

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