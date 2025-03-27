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Прем’єрка Італії пропонує залучити до «коаліції рішучих» США і ООН

Мелоні знову нагадала на саміті за гарантії безпеки для Києва на основі 5 статті НАТО.

Прем’єрка Італії пропонує залучити до «коаліції рішучих» США і ООН
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала залучити до «коаліції рішучих» США на наступному саміті, передає «Європейська правда».

Під час зустрічі 27 березня Мелоні повторила свою пропозицію надати нашій державі гарантії безпеки «на основі моделі, яка частково могла б базуватися на статті 5 Вашингтонського договору».

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Крім того, глава італійського уряду пропонує залучити і ООН до майбутньої «імплементації та моніторингу режиму припинення вогню» в Україні. Також Мелоні виступила за негайну заборону ударів по цивільній інфраструктурі.

Прем’єр-міністерка Італії сказала, що її держава не буде відправляти в Україну війська. Мелоні наголосила, що треба співпрацювати зі США «задля припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України».

  • На саміті коаліції 27 березня взяли участь представники 31 держави та організації.
  • Володимир Зеленський за підсумками зустрічі повідомив, що всі учасники погодилися, що санкції з Росії до закінчення війни не зніматимуть.
  • Президент також повідомив, що кількість країн, які готові брати участь у гарантуванні безпеки для України, зростає. Дехто готовий допомогти ППО, дехто іншими засобами, дехто – військами. Для конкретизації напрацювань до України приїдуть представники Франції та Великої Британії. 
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